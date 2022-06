Alphaville agora tem “Espaço Motoboy” com Wi-Fi e banheiro

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Barueri entregou o “Espaço Motoboy”, na avenida Tocantins, em Alphaville. Com 40 m², local é coberto e conta com bancos, copa, wi-fi e banheiro.

O projeto beneficia dezenas de profissionais, principalmente entregadores por aplicativo, que utilizavam o antigo bolsão para estacionamento de motos, diariamente. “Agora temos um lugar para sentar, fazer refeições, descansar, carregar celulares e para proteção em dias chuvosos. Vai nos ajudar bastante”, contou Everton Marques, motociclista em Alphaville há dois anos.

Outros pontos

A administração municipal pretende implantar novos pontos como este na cidade para atender mais motociclistas. “Estamos realizando estudos para construção de outros espaços no bolsão da alameda Madeira, em Alphaville, na avenida Piracema, perto do shopping Tamboré, no Centro e alguns outros lugares que sentirmos a necessidade”, explica o secretário Beto Piteri.

