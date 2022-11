Alphaville tem a maior loja Westwing Casa & Decoração do país

A marca Westwing Brasil, plataforma de casa e decoração, inaugurou recentemente uma loja física no Shopping Tamboré, em Alphaville, Barueri. Com área de 514 m², a unidade é a maior da rede no país.

publicidade

O espaço, que está localizado na nova área de expansão do Shopping Tamboré, é assinado pela Superlimão, estúdio com o qual a marca levou o prêmio internacional de melhor loja conceito pelo Global Innovation Awards em 2021 (GIA).

Esta é a quarta abertura de loja da Westwing neste ano. Além de Alphaville, a marca está presente em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte.

publicidade

SERVIÇO

Westwing Tamboré

publicidade

Endereço: Avenida Piracema, 669, Barueri

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 22h / Domingos e feriados, das 14h às 20h