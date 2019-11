Alterações no trânsito para a inauguração da decoração de Natal em Osasco começam hoje

Alterações no trânsito para a inauguração da decoração de Natal em Osasco...

A Secretaria de Transportes e da Mobilidade Urbana de Osasco promoverá interdições e alterações no trânsito por conta da decoração de Natal, em frente à Prefeitura.

As interdições começam nesta quinta-feira (28), a partir das 20 horas, na Avenida Bussocaba, trecho em frente à prefeitura, com desvio de tráfego para a Avenida Narciso Sturlini.

Já o Viaduto Metálico, sentido Vila Yara, será interditado às 22 horas desta quinta (28), até as 5h de sexta-feira (29). Nesse caso, o motorista terá como alternativa a Avenida dos Autonomistas.

Na sexta-feira (29), a Avenida Bussocaba será interditada na altura da Praça Manoel Coutinho, com tráfego desviado para a Narciso Sturlini.

O Demutran firmou parceria com o Waze e irá mostrar as interdições no aplicativo, facilitando assim a locomoção e evitando os pontos de bloqueio para seus usuários. O Demutran também manterá agentes em vários pontos para orientar os motoristas.

A inauguração da decoração de Natal acontece nesta sexta-feira (29), a partir das 17h, com a presença do papai noel e show da dupla sertaneja Edson & Hudson, em frente à Prefeitura.