Aluna de autoescola derruba muro e é reprovada em prova de direção

Na tentativa de tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), uma aluna derrubou um muro durante a prova de direção. O caso aconteceu nesta quarta-feira (13), em Itatiba, no Espírito Santo, e repercutiu nas redes sociais.

publicidade

Segundo informações de populares, a mulher perdeu o controle do veículo após fazer uma curva, caiu em um barranco e atingiu o muro de um depósito de gás desativado. Além da condutora, dois avaliadores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) estavam no momento do acidente. Apesar do susto, não houve feridos.

Além do prejuízo avaliado em R$ 10 mil, com os concertos do carro e do muro danificado, a aluna foi reprovada na prova. De acordo com o Detran, provocar acidente durante a realização do exame é considerado uma falta eliminatória.

publicidade