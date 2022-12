Aluno da Fieb conquista medalha de bronze em olimpíada internacional de matemática

O aluno Giovani Bertin Alves de Moraes, do 7º ano da Fieb (Fundação Instituto de Educação de Barueri) do Jardim Maria Cristina, foi o único estudante de escola pública a representar o Brasil na 29ª Olimpíada Matemática Rioplatense (OMR), na Argentina, e obteve a medalha de bronze.

Graças também ao seu ótimo desempenho na Olimpíada Paulista de Matemática (OPM), em que obteve medalha de ouro, o estudante foi convidado a integrar a equipe paulista para representar o Brasil na competição internacional, que contou com a participação de estudantes de diversos países como Argentina, Bolívia, México, Paraguai e Uruguai.

Campeão em outras olimpíadas do conhecimento, Giovani vem se destacando desde quando ingressou no ITB (Instituto Técnico de Barueri) Profª Dagmar Ribas Trindade, quando se classificou em primeiro lugar no Vestibulinho para o terceiro ano.

De lá para cá se tornou medalhista na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), na Olimpíada Canguru e na Olimpíada Internacional de Matemática e Conhecimento (OIMC), onde foi capitão do time “FIBONACCHOS”. Por isso, além da medalha de ouro, recebeu também a de Diamante, concedida apenas para a melhor equipe ouro da competição.

Orgulho e futuro da cidade

De acordo com o superintendente Fieb Luiz Antonio Ribeiro, a Fundação se orgulha de participar da jornada dos jovens de Barueri e ser responsável pela proposta de levar o estudante a investigar, a se aprofundar no que lhe atrai e ir além do que lhe é proposto.

Os organizadores da Olímpiada de Matemática da Argentina (OMA) também entendem que o incentivo aos estudantes proporciona mais aprendizado. “O objetivo é que os alunos do ensino secundário e do ensino básico descubram as suas aptidões tendo um contato real com a matemática”, informa o site da OMA.

“Esperamos incentivar todos aqueles que possuem habilidades matemáticas a desenvolvê-las, mantendo contato para construir o espaço acadêmico que favoreça sua formação. A partir deste contato, poderá descobrir preferências, seja em relação à ciência, à tecnologia ou ao resto do mundo intelectual que vai da filosofia, história, economia à música, pintura e literatura”, destaca a OMA.