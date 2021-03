Aluno da rede pública em Barueri passa em Medicina na USP

O jovem de Barueri Henrique Querubin Pereira Barbosa, de 19 anos, está na lista de aprovados da Fuvest para cursar Medicina na Universidade de São Paulo (USP), a maior e mais concorrida do país.

publicidade

O percurso de Henrique até receber a tão esperada notícia foi longo e não muito fácil, ainda mais com a pandemia de covid-19. O jovem estudou o ensino fundamental no Sesi Piratininga, em Osasco, e foi transferido para o Instituto Técnico de Barueri, onde concluiu o ensino médio.

Até o segundo ano do ensino médio, ele não sabia ao certo qual profissão queria seguir. Já no último ano, desejo por Medicina o despertou. Em 2019, decidiu entrar em um cursinho preparatório para o vestibular. “Eu sempre quis trabalhar ajudando as pessoas e deixando a vida delas mais fácil”, conta, ao R7.

publicidade

Assim que concluiu os estudos no ITB, o jovem de Barueri conseguiu uma bolsa integral no Curso Etapa e, mesmo em meio à pandemia, focou nos estudos com a decisão de cursar Medicina. “É um curso extremamente concorrido e tinha muitas matérias do cursinho que eu estava vendo pela primeira vez, então eu sabia que seria difícil demais para passar. Tinha amigos mais disciplinados do que eu, e conheci gente mais estudiosa no cursinho, o que só aumentava o nervosismo”, explica Henrique.

Além do grande desafio, ele precisou superar outra dificuldade: separar um tempo para estudar em casa. Apesar de estudar muito na escola, não tinha o hábito de se dedicar aos estudos quando estava em casa. Depois de todo o esforço e dedicação, Henrique pode comemorar aliviado: “Felicidade por saber que o que eu fiz deu certo, foi o bastante e que finalmente eu vou começar essa nova fase da vida e estudar o que eu quero”, finaliza.