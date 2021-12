Alunos com deficiência terão auxílio de teclado inclusivo nas escolas de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou, na segunda-feira (6), a implementação de um novo projeto educacional nas escolas municipais: o Teclado TiX. A tecnologia será utilizada para auxiliar o trabalho pedagógico desenvolvido junto aos alunos com deficiência.

O TiX funciona como teclado-mouse para pessoas que tenham dificuldades na coordenação motora fina e na fala. O aparelho permite a digitação de letras, números e símbolos, além de controlar o mouse a partir de onze botões grandes, bem visíveis e altamente sensíveis ao toque.

Dessa maneira, os usuários podem utilizar os computadores sem precisar de objetos enormes e difíceis de serem manuseados. Além disso, com o software Simplix, os alunos que tenham alguma deficiência intelectual ou que ainda não estejam aptos a usar o novo recurso tecnológico para a escrita, aproveitam das luzes, cores e símbolos para fazer a comunicação alternativa e realizar atividades pedagógicas apropriadas para o seu nível cognitivo.

O secretário de Educação de Osasco, Cláudio Piteri, explica que todos os professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) receberão um curso de formação relativo ao conjunto TiX. “Nele, os docentes aprenderão sobre a utilização dessa tecnologia assistiva para poder direcionar seus alunos, iniciando o processo de implementação. A partir daí, professores e estudantes se encantarão com a tecnologia inovadora”, destacou.

Educação inclusiva em Osasco

O Teclado TiX beneficiará aproximadamente 1.200 alunos osasquenses com algum tipo de deficiência desde a educação infantil (Jardim e Pré) até os alunos do ensino fundamental (1° ao 5° ano), segundo a administração municipal.

Além da nova tecnologia, as escolas da rede municipal de ensino em Osasco contam com ônibus adaptados para alunos com deficiências, Salas de Apoio Educacional Especializado (AEE) e Salas de Recursos Multifuncionais, que melhoram o aprendizado de crianças com deficiência (intelectual, física, visual, auditiva, transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação).

