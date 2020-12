Alunos com dificuldade de visão recebem óculos grátis em Itapevi

O Instituto Eurofarma doou óculos para 255 alunos da rede municipal de ensino de Itapevi. A ação faz parte do projeto Ampliando Horizontes e atendeu crianças que realizaram a avalização oftalmológica em outubro.

A entrega dos óculos aconteceu na sexta-feira (4), na Escola do Futuro de Tempo Integral Tarsila do Amaral, no Parque Suburbano. O local foi escolhido para centralizar as ações do projeto e facilitar a implantação dos protocolos de segurança contra a covid-19.

Neste ano, o projeto avaliou alunos de 12 escolas da rede municipal de ensino. A ação teve como objetivo reduzir o número de crianças que apresentam baixo desempenho escolar, por conta de deficit de visão. Os alunos com necessidade dos óculos ainda puderam escolher o modelo da armação.

Ampliando Horizontes

Desde 2017, o Projeto Ampliando Horizontes examinou quase 20 mil alunos da rede municipal de Itapevi. Deste total, mais de 6,2 mil crianças já foram contempladas com a doação de óculos pelo Instituto Eurofarma, do grupo farmacêutico brasileiro Eurofarma, que tem sede instalada em Itapevi.

