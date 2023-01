Alunos da Etec criam braço robótico que auxilia crianças com paralisia cerebral

Alunos do ensino médio integrado ao técnico de Eletrotécnica da Etec Jaraguá, na capital paulista, criaram o projeto de um braço robótico para fisioterapia infantil. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi apresentado na 7ª edição do Congresso Latino-Americano de Órgãos Artificiais e Biomateriais.

Sob a orientação do professor Jean Mendes, os jovens Caroline Brito, Eric Frazão e Gabriel Mera desenvolveram um equipamento que é capaz de reproduzir, em tempo real, movimentos humanos. Cada gesto que a pessoa faz é captado e enviado ao protótipo, por meio de radiofrequência, e o equipamento imita a movimentação.

Na fisioterapia infantil, o projeto poderia auxiliar os pacientes em reabilitação, por meio de atividades lúdicas. “Por exemplo, a criança agarra uma bolinha e coloca em uma caixa e o braço robótico imita esse movimento. Essa atividade contribui para desenvolver a parte cognitiva e motora, reduzindo as consequências da paralisia cerebral e promovendo a independência do paciente em tarefas do dia a dia”, explica Eric, de 17 anos.

A submissão da ideia ao OBI foi feita no final do ano passado e a apresentação online aconteceu em dezembro. Para o futuro, Eric espera colocar em prática os estudos e aplicar o braço robótico na fisioterapia. “Queremos auxiliar crianças com paralisia cerebral por meio de brincadeiras que utilizem movimentos fisioterapêuticos”, finaliza.