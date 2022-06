Alunos da rede municipal sobrevoam Osasco de helicóptero: “Foi muito legal!”

Cinco alunos e quatro professores da rede municipal de ensino sobrevoaram Osasco por 15 minutos, num voo panorâmico de helicóptero, na última quinta-feira (2). Os estudantes Esther, Luiza, Antony, Miguel e Victor, foram acompanhados dos pais e do prefeito Rogério Lins (Podemos). “Hoje foi um dia de realizar sonhos e estou muito feliz de poder estar junto com nossos alunos nesse momento”, comentou Lins.

Luiza mal desceu do helicóptero e já queria ir de novo: “No comecinho senti medo, mas passou rápido porque era tudo muito bonito lá do alto. Passei pela minha escola, o CEU José Saramago e foi muito legal!”, comentou a aluna, que estava acompanhada da mãe Roseli.

O voo de helicóptero foi uma premiação aos alunos com melhor desempenho nos trabalhos desenvolvidos em sala de aula e, em casa, com a família. Ele integra o projeto Master Chefinho, que esse ano teve como tema a “Água”.

A premiação com o voo de helicóptero foi possível graças a parceria entre a Secretaria de Educação e a empresa HBR Aviação, maior centro de manutenção e hangaragem de helicópteros da América Latina, e que está instalado na Avenida Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, no Jardim Santa Fé.

Durante um semestre os alunos tiveram vários desafios sobre alimentação saudável e a importância da água para a hidratação. “As crianças são os maiores multiplicadores de informação. A gente apresenta o conteúdo e eles realmente transmitem para os pais. Tivemos um excelente resultado”, comentou Andrea Leandro, do Departamento de Alimentação Escolar da Educação, responsável pelo programa “Master Chefinho”.

“Os professores contemplados também participaram de desafios durante os Seminários de Práticas Pedagógicas. A práticas exitosas passaram por votação e foram selecionadas pelos supervisores, coordenadores e diretores de ensino, chegando-se a quatro grandes trabalhos”, explicou Paula Sobral Fernandes, supervisora de Educação, responsável pelos projetos e programas da Secretaria.

Paula frisou ainda que a cada ano a Secretaria de Educação vem desenvolvendo projetos diferenciados e a parceria com a HBR tem sido fundamental no processo pedagógico da rede. “Sobrevoamos pela Estação de Tratamento de Água e Esgoto de Barueri e os alunos puderam ver do alto como é uma ETE, unindo o que foi abordado em sala de aula e a vivência dessa experiência. E esse tem sido um trabalho inovador e diferenciado da Prefeitura de Osasco, com o apoio da HRB”, reforçou.

“O fato de a empresa estar aqui em Osasco, nos permite, de alguma forma, contribuir e fazer parte da sua história. Muitos funcionários nossos são moradores do município, então nos interessa as questões que envolve a empresa, assim como ações que envolvam a cidade, como essa parceria com a prefeitura”, destacou o CEO do HBR, Eduardo Mardirossian.

Ivan C.P, Araujo, do Jardim Primeiro de Maio, pai do Miguel, relatou a experiência. Ele, que na juventude queria ser piloto, disse estar duplamente realizado. “Estamos muito felizes. É uma sensação maravilhosa e inexplicável ao mesmo tempo. É uma experiência única! E ainda mais porque essa iniciativa proporciona à criança um maior incentivo, principalmente depois de ter se esforçado tanto com o trabalho. Achei muito bacana!”, comentou.

O piloto Marcelo de Albuquerque Araújo sentiu-se honrado em participar dessa atividade. “É uma felicidade imensa participar dessa ação. Independentemente de ser piloto, também sou pai, e a gente preza muito pela educação dos nossos filhos. Eles se dedicaram muito para merecê-la. Com certeza, ficará eternizado para sempre em nossas vidas”, agradeceu.