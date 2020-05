Alunos de Barueri escrevem cartas para profissionais da saúde que trabalham no combate da Covid-19

Alunos do Ensino Fundamental 1 e 2, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Mário Joaquim Andrade, do Parque Viana, produziram cartas e desenhos serão enviados aos profissionais de saúde de Barueri.

De acordo com o diretor José Aparecido Ferreira, a forma carinhosa que os alunos têm expressado com relação aos profissionais da linha de frente do combate à pandemia tem sido motivo de alegria e orgulho.

“Queridos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde. Obrigada por colocarem as suas vidas em risco por nós e cuidarem de tantas pessoas doentes. Que Deus cuide de vocês e suas famílias”, escreveu a aluna Emilly Almeida Lima, em papel carta e num envelope cheio de corações, pintados especialmente para a ocasião.

Publicidade

O material tem sido encaminhado para a assistente social Danila Martilli e as produções das mais diversas formas de carinho não param de chegar. “Ela me diz que as reações dos profissionais de saúde são de muita emoção”, explicou o diretor.

As cartas serão encaminhadas aos profissionais da Unidade Básica de Saúde Maria Francisca de Melo e do Pronto Atendimento do Jardim Paulista.