Alunos de Barueri voltam às aulas em fevereiro com mais 4 escolas reformadas

Alunos de Barueri voltam às aulas em fevereiro com mais 4 escolas...

Mais quatro escolas da rede municipal de ensino de Barueri foram reformadas e estão prontas para receber os alunos, que voltam às aulas no dia 6 de fevereiro. Ao todo, 67.500 alunos retornam às escolas no mês que vem.

publicidade

Foram reformadas: as maternais José Martinho Costa Pereira e Egle Aparecida Rodrigues Campos, a Emef Onofra da Silva e o Complexo Educacional Profª Maria Meduneckas. Esses prédios compõem a rede de 116 escolas de ensino municipal de Barueri. Além disso, no período de férias escolares a Secretaria de Obras realizou manutenções em todas as unidades.

No geral, foram realizadas obras de telhado, revisão de elétrica, hidráulica e pintura. Em comum, as quatro unidades tiveram ampliação de área administrativa e das salas dos professores, troca de portas, fechaduras, pisos, revestimentos e divisórias de banheiros; troca de aparelhos sanitários, metais e vidros. Instalação de forro nos pátios, reforma total das cozinhas e despensas.

publicidade