Alunos de Barueri voltarão a receber cestas básicas da Prefeitura

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), anunciou na segunda-feira (5), que os alunos da rede municipal de ensino voltarão a receber cestas básicas com itens da merenda escolar. Serão distribuídas 72 mil cestas por mês.

O benefício foi concedido aos estudantes desde o início da pandemia de covid-19 e foi suspenso no início do ano por conta do retorno nas aulas presenciais. Agora, devido à nova suspensão no retorno das aulas, os alunos receberão os itens novamente. “Já concluímos o processo de compra e a partir dos próximos dias estaremos entregando 72 mil cestas básicas por mês. Que Deus nos proteja”, disse o prefeito.

Os responsáveis pelos estudantes matriculados nas escolas da rede municipal de Barueri devem aguardar o calendário contendo datas e horários de entrega. Eles serão anunciados pelas unidades de ensino, por meio dos veículos de comunicação adotado em cada escola, como telefone, redes sociais, WhatsApp, dentre outros.

