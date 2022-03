Alunos de Osasco começam a receber material escolar e mochila no dia 28

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, inicia no dia 28 de março a entrega dos kits de material escolar aos mais de 70 mil alunos da rede de ensino municipal. A novidade é que neste ano também serão entregues mochilas convencionais e com rodinhas.

“Nossas crianças agora receberão mochilas, inclusive mochilas com rodinhas pros pequeninos. Iniciaremos as entregas junto com todo o material dia 28”, disse o prefeito de Osasco, Rogério Lins, nas redes sociais nesta sexta-feira (18). “Pedimos desculpas pelo atraso neste ano, pois são mais de 70 mil mochilas sendo confeccionadas, que não faziam parte do kit”, completou.

De acordo com o prefeito, nos próximos anos, as mochilas serão entregues aos alunos da rede municipal de ensino junto com o uniforme escolar nos primeiros dias de aula.

