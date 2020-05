Alunos de Osasco vão receber cartão “Merenda em Casa” a partir do dia 19

A Prefeitura de Osasco vai distribuir o cartão Merenda em Casa entre os dias 19 e 21 de maio. Os 69.893 alunos da rede municipal de ensino serão contemplados com o cartão com crédito de R$ 70 mensais.

No dia 19 de maio, as escolas municipais da zona norte de Osasco vão entregar o cartão. Para retirar, o responsável deverá comparecer à escola onde o aluno está matriculado com o documento da criança.

Nos dias 20 e 21 de maio, será a vez dos alunos das escolas municipais da zona sul retirarem o cartão. As escolas estarão abertas a partir das 8h.

A medida adotada pela prefeitura de Osasco vai movimentar também o comércio local, já que mais de 6 mil estabelecimentos comerciais da cidade aceitam o cartão da bandeira “Alelo”.

Clique aqui para acessar o calendário com data e local de retirada do cartão.