Alunos do Ensino Infantil de Osasco recebem kit pedagógico “Mundos do Zé”

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, distribuiu, na sexta-feira (29), os materiais pedagógicos “Mundos do Zé”, do projeto Criamundo, voltado para as 7.400 crianças de 5 anos, que estudam nas escolas de Educação Infantil (EMEI).

O material pedagógico foi elaborado por uma equipe composta por pedagogos e especialistas das diferentes áreas do conhecimento e possui conteúdo teórico reunidos em livros, álbuns de arte, fantoches, entre outros itens, organizados para aproximar a criança das linguagens artística, literária e visual.

O secretário de educação, José Toste Borges, explica que o material vai reforçar os estudos em casa durante a suspensão das aulas, em razão da pandemia de Covid-19. “Após o período de quarentena, os estudos terão sequência nas escolas, junto com os professores que continuarão realizando as atividades, que foram elaboradas em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil”.

O conjunto ‘Mundos do Zé’ está disponível na versão digital e poderá ser acessada por meio da plataforma do Programa Escola Em Casa, no site da Prefeitura de Osasco ou pelo link Escola em Casa.

O projeto Criamundi Osasco está disponível neste link. Nas plataformas, os pais e responsáveis podem conhecer detalhes do material para desenvolver atividades em casa com seus filhos durante o período de isolamento social.