Álvaro Ferreira: Seu voto pode dar novos rumos ao Brasil

Em ano de eleição, mais do que nunca, devemos pensar e repensar a importância de quem nosso voto colocará no poder! Após uma série de ataques de um governo golpista contra todos os brasileiros, principalmente os trabalhadores, vamos protestar nas urnas!

Publicidade

O congelamento dos gastos públicos em educação, saúde serviços essenciais para a população por 20 anos; a Reforma Trabalhista, que altera mais de cem pontos da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e retira direitos conquistados historicamente; e a ameaça da Reforma da Previdência ferem diretamente direitos sociais, previdenciários, trabalhistas e humanos dos brasileiros. Alem de tudo isso, a população vem sofrendo com a alta de preços de alimentos, gás, luz e combustível. Enquanto o juros básico está em um patamar baixo, a juros bancário, de cartão de crédito, empréstimos, seguem elevadíssimos e quem paga essa conta é sempre o trabalhador, que tem seu poder de compra diminuído constantemente.

Em nada adiantará votar nos mesmos políticos que já estão no poder e que aprovaram tamanhas atrocidades para o povo brasileiro!

Precisamos de pessoas novas, que rasguem a camisa do patrão, e vistam a nossa: a camisa do trabalhador brasileiro! Precisamos ser representados por políticos alinhados com nossas bandeiras, que proporcionem condições dignas de trabalho e não tragam retrocesso aos nossos direitos, conquistados com tanto suor!

Nessas eleições, pesquisem os políticos e seus partidos: interesses, ideais, propostas já apresentadas!

Publicidade

Vamos votar em deputados, senadores e um presidente alinhados e comprometidos com os trabalhadores, que nos valorizem e revoguem todas as maldades que fizeram com o Brasil!

Álvaro Ferreira é presidente do Sindicato dos Gráficos de Barueri, Osasco e Região (Sindigráficos)