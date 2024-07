Amador Bueno, em Itapevi, ganha nova UBS nesta quarta-feira (3)

A população de Amador Bueno, em Itapevi, ganhará uma Unidade Básica de Saúde (UBS) totalmente renovada e ampliada nesta quarta-feira (3). A Prefeitura concluiu as obras de reforma e expansão da unidade, que agora ocupará o antigo prédio do Pronto-Socorro do bairro, localizado na Rua Bambina Amirabile Chaluppe, 200.

publicidade

O projeto, iniciado em agosto do ano passado, teve como principal objetivo melhorar a qualidade do atendimento médico e reduzir as filas, ampliando significativamente a capacidade de atendimento da unidade. A inauguração está marcada para as 16h desta quarta-feira.

Uma das principais melhorias é o aumento no número de consultórios, que passou de cinco para nove.

publicidade

Além da ampliação, a nova UBS contará com um espaço específico dedicado à saúde mental. A estrutura também inclui novos banheiros e vestiários para os profissionais de saúde.

O prédio passou por uma reforma completa, recebendo nova pintura e identidade visual.

A unidade oferecerá uma gama diversificada de serviços, incluindo atendimentos em pediatria, ginecologia, psiquiatria, psicologia, odontologia e enfermagem.