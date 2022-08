Amanhã (16) tem caminhada de abertura do Programa Parnaíba Mais Leve

Nessa terça-feira (16), às 17h30, a Secretaria da Mulher de Santana de Parnaíba realiza a caminhada de abertura da 6ª edição do Programa Parnaiba Mais Leve.

A largada da atividade será da Igreja Matriz até o Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva.

O programa tem duração de 12 semanas e neste período as participantes já inscritas são acompanhadas por nutricionista e personal traineer, além de participarem de palestras de nutrólogos e grupos de atividades físicas. As atividades serão realizadas nos períodos da manhã e noite.

Participam dessa edição munícipes com idade mínima de 16 anos e máxima de 59 anos que realizaram a inscrição em julho na Secretaria da Mulher, localizada na Rua Topázio, 65, no Jardim Parnaíba. Porém, algumas das atividades do programa são abertas a todos os públicos.