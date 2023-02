Amanhã (17) tem seleção para 200 vagas de telemarketing no PAT de Carapicuíba

Amanhã (17) tem seleção para 200 vagas de telemarketing no PAT de...

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realiza nesta sexta-feira (17) uma seleção com 200 vagas de atendente de telemarketing (Call Center). O nome da empresa contratante não foi divulgado, mas as oportunidades são para trabalhar em Alphaville, Barueri.

A remuneração é de R$ 1.212 mais benefícios como vale transporte, vale refeição, assistência médica e odontológica e auxílio-creche.

É necessário ter o ensino médio completo. Experiência na função será considerada um diferencial.

Interessados em participar da seleção para as vagas devem comparecer ao PAT nesta sexta, às 9h30, com documentos pessoais e currículo atualizado. As senhas são limitadas.

O PAT de Carapicuíba está localizado dentro do Ganha Tempo (no Plaza Shopping Carapicuíba – Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce).