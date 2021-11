Amanhã (19) tem seleção para 800 vagas em atendimento ao consumidor e suporte técnico em Barueri

A Concentrix, multinacional de soluções de customer experience e tecnologia, realiza nesta sexta-feira (19) um evento para seleção de profissionais em Barueri. São oferecidas mais de 800 vagas para atuar em atendimento ao consumidor e suporte técnico.

publicidade

Ação acontece no Ginásio da Prefeitura (Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000) e atendimentos serão feitos às 9h e 13h. No local serão aplicados testes e realizadas entrevistas, além da conferência de documentação necessária (disponível neste link).

Os requisitos para se candidatar às vagas em Barueri são: ser maior de 18 anos e ter, no mínimo, ensino médio completo. Possuir experiência com atendimento ou suporte será considerado um diferencial. Os horários e escalas variam, já que algumas operações funcionam 24h, com escalas 6×1 ou 5×2.

publicidade

A empresa oferece benefícios como vale alimentação/refeição; plano de saúde e odontológico (após três meses de empresa); parcerias com empresas que oferecem descontos, como universidades e escolas de idiomas; auxílio creche e campanhas internas que podem render premiações em dinheiro.

Evento faz parte da Semana da Empregabilidade CNX, que visa preencher mais de 800 vagas de emprego. “Os interessados podem se inscrever e participar de um processo mais ágil, com testes e entrevistas presenciais”, afirma Ligia Silva, supervisora de TalentAcquisition da Concentrix.

publicidade

Semana da Empregabilidade CNX – seleção presencial para vagas em Barueri

Quando: sexta-feira, 19/11 – Atendimentos: 9h e 13h

Endereço: Ginásio da Prefeitura, Av Guilherme Perereca Guglielmo, 1000 – Barueri

OPORTUNIDADES// Com lojas em Osasco e região, C&A abre 5 mil vagas temporárias para Black Friday e fim do ano