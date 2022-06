Amanhã (23) tem seleção para operador de atendimento em Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza nessa quinta-feira (23) uma seleção para operador de atendimento (call center) para a empresa Liderança.

publicidade

A seleção vai começar às 9h, no ginásio José Correa (Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000). Os interessados na vaga devem chegar ao local, impreterivelmente, até às 9h15, com documentos pessoais (com foto), caneta e currículo atualizado. Não são informadas quantas vagas estão disponíveis.

As vagas são para trabalho de segunda a sábado, nos turnos das 8h às 14h20 e das 14h40 às 21h.

publicidade

Os candidatos devem ser maiores de 18 anos, ter ensino médio completo, título de eleitor e residir em Barueri ou na região. A empresa oferece programas especiais para trabalhadores acima de 40 anos.

Se o candidato tiver alguma experiência comprovada em cobrança será um diferencial na classificação.

publicidade

Os benefícios são vale-transporte, vale-refeição, comissões, plano de saúde, desconto em faculdades e parceria com o SESC (Serviço Social do Comércio).