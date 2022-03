Amanhã (3) tem seleção para vagas de operador de call center em Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza nesta quinta-feira (3), a partir das 9h, mais uma seletiva para vagas de emprego. Desta vez, as oportunidades são para o cargo de operador de call center, na empresa Liderança.

Os candidatos devem comparecer ao ginásio José Corrêa, na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, nº 1.000, no Centro de Barueri, com cópia do currículo, documento com foto e caneta. Só poderão participar da seleção aqueles que chegarem ao local até às 11h.

O candidato deve residir em Barueri ou na região, ter mais de 18 anos e ensino médio completo. Contar com experiência comprovada na área será um diferencial. A empresa conta com programas para contratação de profissionais acima de 40, 50, 60 anos ou mais.

Os selecionados poderão atuar em um dos dois turnos de trabalho disponíveis, sendo de segunda a sábado, das 8h às 14h20 ou das 14h20 às 21h.

Durante o processo seletivo é obrigatório o uso de máscara, bem como manter o distanciamento físico.