Amanhã (7) tem Mutirão de Emprego com 500 vagas em diversos cargos em Carapicuíba

Acontece nesta quinta-feira (7) mais um Mutirão de Emprego no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba. A nova edição vai reunir cerca de 500 vagas em diversos cargos.

Há oportunidades para cargos como empregada doméstica, auxiliar de logística, garçom, operador de telemarketing, açougueiro, fiscal de loja, operador de caixa, repositor e operador de empilhadeira, entre outras.

Os interessados devem comparecer, munidos de currículo atualizado e documentos, até às 8h, no PAT de Carapicuíba, no Ganha Tempo (dentro do Plaza Shopping), na estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce. As senhas são limitadas.

Fila quilométrica

O último Mutirão de Empregos, em agosto, reuniu milhares de pessoas, que formaram uma fila quilométrica na busca por 800 vagas que foram disponibilizadas.