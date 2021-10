Amanhã e quarta (27) tem seleção para auxiliar de logística e operador de atendimento em Barueri

Nesta terça e quarta-feira, dias 26 e 27, serão realizados dois processos seletivos em Barueri para vagas de auxiliar de logística e operador de atendimento.

A seleção para auxiliar de logística será amanhã (26). As oportunidades são temporárias, com salário de R$ 1.500, vale-transporte e alimentação no local de trabalho. Exige-se ensino fundamental completo e ter entre 18 e 50 anos de idade.

Já na quarta-feira (27) será a vez do processo seletivo para o cargo de operador de atendimento. O regime de contratação é CLT e, além da remuneração (não informada), a empresa oferece comissão, vale transporte e vale refeição. É preciso residir em Barueri ou na região, ser maior de 18 anos e ter ensino médio completo. Se tiver ainda experiência comprovada em cobrança será um diferencial. O horário de trabalho é de segunda a sábado das 8h às 14h, ou das 14h40 às 21h.

Os candidatos devem comparecer no Ginásio José Corrêa (avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000, Centro de Barueri) às 9h. É necessário levar documentos, currículo e uma caneta.

