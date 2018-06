Amanhã: Mutirão de Emprego em Carapicuíba reúne 150 vagas

Cinco empresas de recrutamento vão disponibilizar cerca de 150 oportunidades nesta terça-feira, 5, em mais um Mutirão de Emprego realizado em Carapicuíba. Os interessados devem comparecer, a partir das 13 horas, à rua Maria Helena, 275, Centro.

As empresas selecionarão mulheres e homens, a partir dos 16 anos, com ou sem experiência e ensino médio completo ou cursando. Os salários vão de R$ 954 a R$ 1.500.

“Temos cinco empresas confirmadas na próxima edição do Mutirão do Emprego, que juntas disponibilizarão 150 vagas. Dependendo do perfil, experiência profissional e necessidade das empresas, o trabalhador pode sair do mutirão com tudo certo para ser contratado ou para uma segunda entrevista na empresa”, afirmou a organizadora do evento, a ex-vereadora Professora Sônia.

No dia, os trabalhadores poderão se candidatar as vagas de vendedor externo e interno, operador logística, auxiliar de limpeza, auxiliar de escritório, auxiliar operacional PCD, auxiliar de produção, operador de telemarketing, entre outras.

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer com caneta, documentos e cópias do currículo.

Serviço:

Mutirão de Emprego em Carapicuíba

Horário: 13 horas

Local: Rua Maria Helena, 275 – Centro de Carapicuíba (próximo ao Cartório de Registro Civil).

