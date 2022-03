Amanhã tem corte de cabelo, manicure, massagem e mais serviços grátis em Santana de Parnaíba

Neste sábado (26), a população da Fazendinha e região poderá aproveitar diversos serviços de beleza que a Prefeitura de Santana de Parnaíba vai oferecer no estacionamento da Praça do Trabalhador.

Durante todo o dia, das 10h às 16h, haverá serviços de manicure, design de sobrancelha, maquiagem, penteado, barbearia, corte feminino, nutrição e massagem facial, trança, massagem relaxante, odontologia, entre outros, oferecidos gratuitamente para a população.

Além dos serviços de beleza, a prefeitura também vai disponibilizar no local inscrições para cursos de qualificação, balcão de empregos, orientações do Sebrae, Banco do Povo, cartão de estacionamento para idosos, orientações de segurança no trânsito através das secretarias de Transporte e Trânsito e brinquedos para as crianças.

Todas as atividades serão gratuitas.

A ação solidária será na Avenida Tenente Marques, 5.555, em Santana de Parnaíba.