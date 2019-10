Nesta quinta (10) tem processo seletivo para vagas de emprego para jovens em Carapicuíba

Nesta quinta-feira (10), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realiza processo seletivo de jovens para vagas de emprego de chapeiro, assistente de bar, garçom, auxiliar de serviços gerais e cumim. Para algumas das oportunidades, não é exigida experiência prévia.

Os interessados devem comparecer ao PAT, dentro do Ganha Tempo, no Plaza Shopping Carapicuíba, até às 13h, com cópia do currículo, RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Os pré-requisitos são ter entre 18 e 30 anos e ensino médio completo.

O PAT de Carapicuíba não divulgou informações sobre a(s) contratante(s), quantidade exata de vagas, salários e benefícios.

