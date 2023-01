Amanhã tem seleção para 150 vagas de serralheiro, encarregado operacional e auxiliar de carga e descarga em Jandira

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza nesta quarta-feira (18), das 9h às 12h, um processo seletivo com 150 vagas.

As oportunidades são para as funções de serralheiro, encarregado operacional júnior e auxiliar de carga e descarga, todas destinadas às pessoas do sexo masculino.

Confira mais informações de acordo com cada função:

Serralheiro:

Exige que o candidato tenha idade entre 25 e 48 anos, experiência mínima de 6 meses; 2º grau do ensino médio completo e certificado de serralheiro/soldador.

O salário inicial é de R$ 1.963,72 mais 20% de insalubridade; a empresa contratante oferece vale-transporte ou fretado, cesta básica, refeição no local e paga hora extra.

Encarregado de Operacional Júnior:

Necessário ter idade entre 25 e 45 anos, experiência de 8 meses e 2º grau do ensino médio completo. A remuneração é de R$ 1.852,41, além de benefícios como vale-transporte, cesta básica, refeição no local e pagamento de hora extra.

Auxiliar de Carga e Descarga:

Para homens com idade entre 18 e 47 anos, com experiência na carteira e ensino fundamental completo. Os contratados vão trabalhar no K18 da Anhanguera em escala de 6×1.

Como participar da seleção em Jandira para as vagas:

Os interessados em participar da seleção devem comparecer à Casa do Trabalhador, localizada na Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570, Vila Mercedes, em Jandira.

É necessário levar currículo atualizado, RG, CPF, carteira de trabalho, PIS, reservista e título de eleitor.