Amanhã tem show de Leonardo em Cotia

O cantor Leonardo se apresenta neste domingo (3), às 20h30, em Cotia. O show gratuito celebra os 166 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

publicidade

O evento será realizado no Estádio Municipal Euclides de Almeida, na área de Festa do Peão de Cotia. Para entrar, é necessário apresentar o comprovante de pelo menos duas doses da vacina contra a covid-19 (ciclo vacinal completo). O comprovante pode ser o cartão físico ou digital (por meio do aplicativo ConecteSUS). Menores de idade deverão estar acompanhados pelos pais ou por um responsável maior.

O Estádio Municipal Euclides de Almeida fica na rua Saturno, com acesso pela rua Benedita Barreto Vitor, no Jardim Adelina, altura do km 33 (sentido interior), em Cotia.

publicidade

Serviço

Show de aniversário – 166 anos de Cotia com cantor Leonardo

publicidade

Quando: Dia 3 de abril – às 20h30

Onde: Estádio Municipal Euclides de Almeida / Rua Saturno – acesso pela Rua Benedita Barreto Vitor – altura do km 33 da rodovia Raposo Tavares / Gratuito