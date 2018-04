Amanhã tem show gratuito de Thaíde no Sesi Osasco

Neste sábado, 28 de abril, às 19h, o Sesi Osasco recebe o rapper, compositor, produtor e apresentador Thaíde, um dos maiores nomes do rap nacional. A apresentação é gratuita e os ingressos podem ser reservados pelo sistema Meu Sesi no www.sesisp.org.br/meu-sesi.

Em comemoração aos 30 anos de sua carreira, apresenta o show Vamo que vamo que o som não pode parar!, que reivindica uma presença mais forte do movimento hip hop nas ruas da cidade. Ao traçar um paralelo entre a década de 1970 e os dias atuais, o cantor reforça as raízes do gênero que deu voz a milhares de brasileiros.

Conhecido por seu trabalho como ator e repórter televisão, Thaíde já atuou na série Antônia, da Rede Globo, e também apresentou o programa Manos & Minas, da TV Cultura, e A Liga, da TV Bandeirantes.

Em sua carreira como rapper, Thaíde escreveu cerca de 100 canções, divididas em seis álbuns gravados com seu antigo parceiro, DJ Hum (responsável pela produção musical), um disco solo e diversas coletâneas.

Sua história de sucesso virou livro e ele se destaca por utilizar um discurso descontraído e pacífico para ensinar a todos sobre o Brasil que não é mostrado nos cartões-postais e nem reportado nos meios de comunicação convencionais.

SERVIÇO

Local: SESI Osasco: rua Calixto Barbieri, 23/83

Datas e horários: sábado, 28 de abril, 19h

Capacidade: 1000 pessoas

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: Livre

Gênero: Adulto

Informações: 3602-6200

Entrada gratuita – Reservas antecipadas pelo Meu SESI (www.sesisp.org.br/meu-sesi). Os ingressos serão distribuídos 01 hora antes do início do espetáculo.