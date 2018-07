Amanhã terminam inscrições para 9 cursos profissionalizantes gratuitos em Barueri

O Programa Meu Futuro, criado em maio pela Prefeitura de Barueri por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT), oferece cursos profissionalizantes totalmente gratuitos a moradores da cidade e está com vagas abertas em nove cursos.

As inscrições para as novas turmas vão até sexta-feira (6), das 8h30 às 16h30. Com vagas limitadas, os cursos são destinados a pessoas com 18 anos ou mais.

São nove opções de cursos, como assistente administrativo, portaria e recepção, eletricista residencial e auxiliar de logística, com três opções de horários em alguns deles.



O início das aulas está previsto para o dia 18 de julho e elas serão ministradas de segunda a sexta-feira na rua Prof. Max Zendron, 177, Vila São Jorge – Barueri. A duração dos cursos varia de 40 a 120 horas, dependendo da opção escolhida.

Inscrições

Os interessados devem dirigir-se ao Centro de Qualificação Profissional, que fica na rua Domingos Crudo, 248, Vila Conceição – Barueri (travessa da rua Duque de Caxias) para fazer a inscrição.

É necessário, além de ter no mínimo 18 anos, ser morador de Barueri e estar com o Cadastro Cidadão atualizado, apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4199-0513.