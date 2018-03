Amazon dá descontos de até 80% em livros para comemorar o Dia do Consumidor

A Amazon está realizando nesta semana uma promoção para comemorar o Dia do Consumidor. Entre a 0h do dia 12 até 23h59 do dia 15 de março, o site disponibilizará descontos em mais de 20 mil produtos, incluindo e-readers Kindle, livros impressos e digitais, eletrônicos, produtos para casa e cozinha, ferramentas e materiais de construção, e itens para escritório e papelaria.

Publicidade

Os e-readers estão com R$ 80 de desconto e podem ser adquiridos em até 12x sem juros no cartão de crédito, com frete grátis. O Kindle, versão mais básica, sai de R$ 299 por R$ 219; já o Kindle Paperwhite Wi-Fi sai de R$ 479 por R$ 399. E o Kindle Voyage, sai do preço original de R$ 899 por R$ 819.

Os livros impressos estão com até 70% de desconto e livros digitais com até 80%. Já os eletrônicos, games e consoles reduziram em até 20% o seu valor original para a promoção.

Para conferir os descontos e os produtos acesse: https://www.amazon.com.br