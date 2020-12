Amazon lança serviço de entregas no Brasil para competir com Correios e contratará empresas terceirizadas

A Amazon acaba de lançar o seu serviço de logística no Brasil: a Amazon Logistic. Com a novidade, a empresa passa a concorrer com grandes empresas de serviços de entregas, como os Correios.

publicidade

Inicialmente o serviço será implementado em quatro capitais brasileiras, sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador

O objetivo da companhia é criar um a rede de pequenas entregas independentes. Para isso, a Amazon iniciou a contratação de pequenas empresas para atender a demanda.

publicidade

“Estamos procurando líderes “mão na massa” que sejam apaixonados por montar e coordenar redes de entregadores. Com baixos custos iniciais, demanda integrada e acesso à experiência em tecnologia e logística da Amazon, esta é uma oportunidade de construir e desenvolver um negócio de entrega de encomendas bem-sucedido”, afirma a empresa.

Como se tornar um parceiro de entregas da Amazon

As inscrições ainda não estão abertas, mas a empresa pede que os interessados fiquem ligados no site da companhia. Para se candidatar será necessário um investimento inicial de R$ 45 mil.

publicidade

De acordo com a Amazon, os rendimentos dos parceiros devem girar entre R$ 12 mil e R$ 22 mil por mês, de acordo com o número de vans que irão operar. A companhia indica ainda que as empresas parceiras tenham frota entre 20 e 40 veículos.

Não será necessário ter experiência em logística, a Amazon garante que dará o treinamento necessário, além de oferecer toda a tecnologia já desenvolvida.