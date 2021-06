Amazon Prime Video confirma segunda temporada da série brasileira Dom

A plataforma de streaming Amazon Prime Video confirmou a segunda temporada da série brasileira Dom. A continuação da produção baseada em uma história real ainda não teve data de estreia divulgada.

A informação veio em meio ao sucesso com o lançamento do título, que em menos de um mês, se tornou a produção original do Prime Video mais assistida, sendo exibida em mais de 240 países.

A série retrata a história de Pedro Dom, um rapaz da classe média carioca que foi apresentado à cocaína na adolescência e levado ao caminho para se tornar o líder de uma gangue criminosa. Ao mesclar ação e drama, Dom também mostra o pai de Pedro, Victor Dantas, que, na adolescência, faz uma descoberta no fundo do mar, denuncia às autoridades e acaba ingressando no serviço de inteligência da polícia.

A primeira temporada de Dom está disponível no Amazon Prime Video.

