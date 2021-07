Americanas oferece até 50% de desconto e metade do dinheiro de volta no Lingerie Day

Nesta quarta-feira (28/07), a Americanas comemora o Lingerie Day com ofertas especiais em seu site, app e lojas físicas. Além da oferta de até 50% de desconto em diversos produtos de moda íntima em cores e tamanhos variados, os clientes ainda podem receber até 50% de cashback, isto é, metade do dinheiro de volta, em todas as compras da linha Demillus feitas com o app Ame Digital.

Oferta Relâmpago no app: Às 15h, o aplicativo da Americanas também tem descontos exclusivos em lingeries. Utilizando o cupom HORA15 no app, os produtos Kit Hanes com 2 Calcinhas Sem Costura 5752 Chocolate/Preto, Kit Hanes com 2 Calcinhas Sem Costura 5752 Preto/Branco e Kit Hanes com 2 Calcinhas Sem Costura 5752 Chocolate/Branco, saem por apenas R﹩9,99.

Entrega rápida

Para aproveitar as ofertas do Lingerie Day, o Dia da Lingerie, os clientes não precisam sair de casa. As compras podem ser feitas na loja mais próxima de sua residência pelo app, site ou WhatsApp (21 4002-0321) da Americanas.

Para concluir a compra, basta conferir a disponibilidade do produto e do frete para o CEP informado. Para pedidos realizados até às 16h, os clientes podem receber seus produtos em até 3 horas por meio da entrega rápida da Americanas (*).

Para saber mais sobre o Dia da Lingerie, basta acessar o site, app ou ir até uma das mais de 1.700 lojas físicas da Americanas.