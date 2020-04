Amigo de Michelle Bolsonaro, Agustin Fernandez dá dicas de empreendedorismo a profissionais de beleza

Profissionais da beleza sentem diariamente os impactos da pandemia do novo coronavírus, tendo em vista que que grande parte dos trabalhos da área são de contato físico e estão suspensos por tempo indeterminado. Por isso, o maquiador Agustin Fernandez, amigo da primeira-dama Michelle Bolsonaro, tem buscado criar maneiras de levar mais conhecimento a esses profissionais, a fim de ajudar quem precisa e quer aprimorar seus conhecimentos, aprender uma nova profissão e até mesmo descobrir novas maneiras de ter faturamento mesmo na crise.

”Como tudo que acontece em nossas vidas, essa crise não tem só o lado negativo. A maioria dos profissionais de beleza tem seu faturamento centralizado em salões ou atendimentos à domicílio, mas toda essa situação traz novos olhares a esses profissionais para outras possibilidades dentro do mercado”, avalia Agustin Fernandez.

“Agora é o momento de usar a internet, não só nesse momento de crise, mas é necessário sempre estar de olho em novas possibilidades de trabalhar. Procurar plataformas que possibilitem oferecer aulas que ensinem seus clientes a fazerem técnicas simples em casa, como retocar a raiz do cabelo, tirar pelos da sobrancelha etc.”, indica o maquiador.

Para Agustin Fernandez, “o profissional da beleza precisa se atualizar e perceber que o mercado não está mais centralizado em salões, mas também está no Instagram, no Youtube, em workshops presenciais ou online, e agora é a hora de explorar com força total esse canais”.

“Muitos profissionais estão há anos na área, têm muita experiência, dicas, truques e podem usar isso para ajudar quem quer aprender uma nova profissão ou aprimorar suas técnicas. É um trabalho de ajuda mútua, quem ensina pode ganhar dinheiro com isso e quem aprende pode usar de todo aprendizado futuramente ou até mesmo se descobrir em uma nova profissão. Então, minha dica é: aproveitem para buscar novos mercados”, continua o maquiador.

Agustin Fernandez escreveu o livro “Empresário de Sucesso” para dar dicas de empreendedorismo a profissionais de beleza.