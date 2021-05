Amor Infinito: Shoptime lança coleção especial para o Dia das Mães

Para celebrar o Dia das Mães deste ano, o Shoptime lança a Coleção Amor Infinito com produtos das marcas exclusivas “Casa & Conforto” e “La Cuisine” com diversas opções para presentes. Além de jogos de cama e de banho, toalhas de mesa e aparelhos de jantar, o lançamento traz pijamas combinados nos tamanhos adulto e infantil para deixar mães e filhas na mesma sintonia.

Os itens recém lançados estão disponíveis em quatro estampas: Coração, Chamego, Ninho e Love. A linha “Coração” tem jogos de cama, cobre-leitos, jogos de banho, toalhas de mesa e pijamas (manga comprida com botões) com a estampa do símbolo do amor, nos tons vinho, rosa e vermelho. Os produtos custam a partir de R$ 89,99.

A linha “Chamego” é composta por jogos de cama, cobre-leitos, jogo de banho, toalhas de mesa e camisolas. Em tons de azul e rosa e com estampas florais, suas estampas proporcionam elegância, sofisticação e aconchego aos ambientes. Os clientes podem comprar os itens a partir de R$ 79,99.

Já os produtos “Ninho” remetem à natureza, sendo inspirada nos pássaros e seus ninhos. Com diferentes estilos, as estampas da linha são ideais para quem busca leveza nos ambientes. Os itens custam a partir de R$ 79,99 e estão disponíveis nas versões jogos de cama, cobre-leitos, jogo de banho, toalhas de mesa, aparelhos de jantar e pijamas (short doll). A linha “Ninho” conta ainda com uma exclusividade: aparelhos de jantar de 18 e 20 peças a partir de R$ 249,99.

Para aqueles que preferem os tons pastéis, a Coleção Amor Infinito oferece ainda os produtos da linha “Love”, que além da paleta de cores mais claras, tem estampas com traços geométricos e efeitos de listras. Os pijamas (calça com camisas de manga curta), jogos de cama, cobre-leitos, jogos de banho e toalhas de mesa podem ser encontrados no Shoptime a partir de R$ R$89,99.

Todos os produtos da Coleção Amor Infinito podem ser adquiridos no site ou pelo aplicativo do Shoptime.

