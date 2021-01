Ana Maria Braga faz piada com declaração de Bolsonaro sobre vacina

A apresentadora Ana Maria Braga celebrou a liberação para uso emergencial das primeiras vacinas contra a covid-19 no país fazendo piada com uma declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre o assunto.

O presidente comentou em dezembro sobre possíveis efeitos colaterais das vacinas contra a covid-19: “Se você virar um jacaré, é problema seu”.

Após o anúncio de liberação das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford/AstraZeneca pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), neste domingo (17), Ana Maria Braga postou nas redes sociais uma foto em que aparece ao lado da Cuca, personagem do folclore brasileiro com aparência de jacaré, e comentou: “Eita que notícia boa!! É amanhã então, né? Não percam (quem entendeu, entendeu)”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16)