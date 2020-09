Ana Maria Braga usa colar de arroz para protestar contra alta no preço

Em meio à alta alarmante no preço do arroz, a apresentadora Ana Maria Braga mais uma vez protestou ao seu modo inusitado: usando um colar com o produto, no “Encontro” desta segunda-feira (14), na Globo.

Publicidade

“Até arrumei um cofre. Quando terminar o programa, vou guardar a minha joia aqui dentro”, brincou Ana Maria. Fátima Bernardes emendou: “Fez consórcio para pagar isso aí?”.

Em tom mais sério, Ana Maria declarou: “Eu não poderia deixar de marcar posição. Arroz e feijão são alimentos que não podem faltar. Cheguei a ver o absurdo de ver o saco de cinco quilos de arroz ser vendido à prestação”.

Publicidade

Não é a primeira vez que a apresentadora usa um colar para protestar contra a alta no preço dos alimentos. Em 2013 , ela usou um com tomates. Em 2015, foi a vez da cebola. E, em 2016, Ana Maria Braga usou um colar de alhos.