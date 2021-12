O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), se licenciará do cargo entre os dias 20 e 27 de dezembro. Nesse período, a vice-prefeita, Ana Maria Rossi, vai comandar a Prefeitura.

A transmissão do cargo ocorrerá nesta sexta-feira (17), na Sala Osasco. Com a posse, Ana Maria Rossi, esposa do ex-prefeito de Osasco, Francisco Rossi, será a primeira mulher a assumir a Prefeitura da cidade.