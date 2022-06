Ana Moser inaugura núcleo de esportes em Osasco

A ex-atleta olímpica Ana Moser inaugurou na quinta-feira (23) o Núcleo Osasco do Instituto Esporte & Educação, criado em 2001 pela medalhista para implementar a metodologia do esporte educacional em comunidades de baixa renda.

O novo núcleo, que fica na CEMEI Thereza Bianchi Collino (rua Esdras Prátes da Silveira, 71, em Presidente Altino) tem aulas todas as terças e quintas, das 8h às 15h, e faz parte do projeto Rede de Núcleos IEE – via Lei de Incentivo Federal. O IEE já conta com 22 núcleos, que deverão atender este ano cerca de 6.000 crianças e jovens.

As atividades esportivas oferecidas pelo IEE em Osasco são adaptadas para faixa etária da CEMEI e são denominadas “Oficinas do Esporte”, que consistem na realização de brincadeiras, jogos e ludicidade para o aprendizado de habilidades motoras, cognitivas e sócio afetivas essenciais para o desenvolvimento das crianças.

“O IEE acredita que a prática de esportes desde a infância fortalece o gosto pelo esporte e atividades físicas que influenciam fortemente na formação de cidadãos mais críticos e saudáveis. Além disso, e acima de tudo, o IEE quer promover para as crianças o direito ao esporte”, afirma, em nota, a instituição. A iniciativa conta com vários parceiros, como o Instituto CCR, Mercado Livre, Eternit, entre outras.