André Marques deixa TV Globo após 27 anos para ser o seu “próprio chefe”

O apresentador André Marques anunciou nesta segunda-feira (30) que está deixando a TV Globo, onde estreou como ator em “Malhação”, há 27 anos.

publicidade

Seu contrato com a emissora termina neste fim do mês e não será renovado. Com isso, André Marques poderá voltar a trabalhar na Globo com contratos específicos, ou seja, receberá apenas pelo projeto pelo qual for contratado para trabalhar.

Nas redes sociais, o apresentador definiu sua relação com a empresa como “algo aberto”. “Vivi uma linda relação com a Globo. Sou só gratidão. E, depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor, conversamos bastante, e em comum acordo, decidimos nos separar no papel! Agora, continuaremos grandes amigos, podemos ficar às vezes –ou não–, namorar, casar novamente, amizade colorida… Ou não. Uma relação aberta”, escreveu André Marques.

publicidade

O apresentador falou também que pretende tirar umas férias para descansar após anos trabalhando direto. Ele aproveitou para colocar-se à disposição para parcerias e revelou que já tem planos para o futuro: “Serei meu próprio chefe! […] Vou cozinhar por esse Brasil e pelo mundo, levando vocês comigo pela tela da TV, do celular, do computador e no coração”, completou.

Marques entrou na TV Globo em 1.995 e atuou por cinco anos como Mocotó em “Malhação”. Depois, foram mais 14 anos na casa, desta vez, como apresentador, comandando o “Vídeo Show”. Em seguida apresentou “Video Game Verão”, “Superstar”, “Mais Você”, The Voice Brasil”, “De Voice Kids”, “No Limite” e, por fim, o “É de Casa”, programa ao qual se despede em 2 de julho.