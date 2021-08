Andressa Urach se revolta com críticas de Anitta a Bolsonaro e dispara: “Vai rebolar o bumbum”

A polêmica modelo Andressa Urach, apoiadora de Jair Bolsonaro (sem partido), não gostou das críticas feitas por Anitta ao presidente. Ela usou os Stories do Instagram, na noite desta terça-feira (10), para alfinetar a cantora.

“Vamos dar biscoito para a Anitta, que precisa falar mal do presidente para voltar para a mídia. Não sabe nem o que é voto auditável. Vai rebolar o bumbum, que disso você entende. Para que está feio”, disparou Urach, que se consagrou como vice-Miss Bumbum.

A revolta da modelo se deve à enxurrada de críticas feitas por Anitta ao presidente, no Twitter. Em uma das postagens, a artista chamou Bolsonaro de “energúmeno” e disse que ele “só pensa no próprio umbigo”.

Em seu desabafo, Anitta considerou ainda uma “piada” que o presidente defenda o voto impresso, que foi derrotado na Câmara dos Deputados, também nesta terça. Para ser aprovada, a PEC precisava ter, no mínimo, 308 votos favoráveis. No entanto, 229 deputados defenderam a proposta, contra 218 votos contrários.

“O país se desfazendo em preços altíssimos, desemprego e mortes… E o presidente gastando o tempo das pessoas com palhaçada de voto impresso… Alguém precisa mandar no fax ou no bip dele o que que está precisando de verdade no Brasil”, disse Anitta, que se tornou um dos assuntos mais comentados na web.

“O Brasil gosta de put*ria, então viva a put*ria”, diz Andressa Urach

Além de alfinetar Anitta, que não se pronunciou sobre as afrontas da modelo, Andressa Urach mostrou que não gostou da derrota da PEC do voto impresso. “Já que o Brasil gosta de put*ria, viva a put*ria! Quando quebrarem o Brasil, aí o povo acorda”, disparou a loira, que recentemente pediu ajuda dos fãs para conseguir entrar no BBB 22 e recuperar o “prejuízo” milionário que teve enquanto esteve na Igreja Universal.

