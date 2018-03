Angela Maria faz apresentação no Teatro Glória Giglio em Osasco

Em comemoração aos 56 anos de emancipação político-administrativa de Osasco, o SESC traz a cantora Angela Maria para cantar no Teatro Municipal Glória Giglio no dias 17 e 18/3, às 20h30 e 18h, respectivamente. O acesso é gratuito, mas é necessário retirar o ingresso com uma hora de antecedência, sendo limitado a um ingresso por pessoa.

Publicidade

O show de Angela Maria faz parte do projeto Feminices do SESC. Considerada um dos maiores nomes da música nacional, Angela Maria, com 67 anos de carreira, vai apresentar, além dos clássicos de Roberto Carlos e Erasmo, os grandes sucessos que marcaram sua carreira, como Gente Humilde, Babalu, Lábios de Mel, Tango pra Tereza, Falhaste Coração e outros.

Serviço

Dias: 17 e 18/3

Horários: 20h30 e 18h, respectivamente

Teatro Municipal de Osasco – Av. dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina

A entrada é franca, sendo necessário apenas retirar o ingresso com uma hora de antecedência no local. Limitado a um ingresso por pessoa.