Anhanguera Osasco realiza palestra sobre segurança na região

A coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Privada da Anhanguera Osasco, Valdessara Bertolino, ministrará uma palestra sobre Segurança, que abordará os problemas da região, no próximo dia 13 de março (terça-feira), às 19h30.

A palestra acontecerá no Centro de Convivência do Idoso Anoscar, que fica na Rua Luiz Antônio de Arruda, 55 – Vila Yara. As inscrições serão feitas no local, no dia do evento. As vagas são limitadas

SERVIÇO

Palestra de Segurança

Data: 13 de março (terça-feira)

Horário: 19h30

Endereço: Centro de Convivência do Idoso Anoscar

Rua Luiz Antônio de Arruda, 55 – Vila Yara | Osasco