“Animais Fantásticos e Onde Habitam” é atração da Temperatura Máxima de hoje (07/06) na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (07/06) vai exibir o filme “Animais Fantásticos e Onde Habitam” na tela da TV Globo. A produção vai ao ar às 13h42, logo após o programa “Tamanho Família”.

A Temperatura Máxima de hoje (07/06) – “Animais Fantásticos e Onde Habitam”

Sinopse: O excêntrico magizoologista Newt Scamander chega à cidade de Nova York levando com muito zelo sua preciosa maleta, um objeto mágico no qual ele carrega fantásticos animais do mundo da magia que coletou durante as suas viagens. Em meio à comunidade bruxa norte-americana, que teme muito mais a exposição aos trouxas do que seus colegas ingleses, Newt precisará usar todas suas habilidades e conhecimentos para capturar uma variedade de criaturas que acabam fugindo.

Publicidade

Mais informações:

Título original: Fantastic Beasts and Where to Find Them

Elenco: Colin Farrell; Dan Fogler; Samantha Morton; Eddie Redmayne; Alison Sudol; Katherine Waterston

Dubladores: Newt Scamander: Philippe Maia/ Porpentina “Tina” Goldstein: Mabel Cezar/ Queenie Goldstein: Evie Saide/ Jacob Kowalski: Eduardo Borgerth/ Credence Barebone: Renan Vidal/ Mary Lou Barebone: Priscila Amorim/ Percival Graves: Fernando Lopes

Direção: David Yates

Nacionalidade: Americana; britânica

Gênero: Fantasia

…

Leia também: