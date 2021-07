Animais vítimas de maus tratos são resgatados em Itapevi e homem é multado em R$ 83 mil

A Polícia Militar Ambiental de Barueri e a Secretaria do Meio Ambiente e Defesa dos Animais de Itapevi resgataram 16 aves silvestres, um cavalo e um cão, vítimas de maus-tratos. Os animais foram localizados em uma chácara que fica no bairro Quatro Encruzilhadas, em Itapevi.

As equipes chegaram ao local após uma denúncia anônima. Os animais foram encontrados sem comida e água, em local sujo e insalubre. As aves estavam em um cativeiro, já o cavalo foi encontrado com uma ferida aberta na para. O cão, da raça rotweiller, também estava machucado.

Os animais foram recolhidos, as aves encaminhadas ao serviço especializado para animais em situação de resgate da PM em Barueri e o cão e o cavalo levados ao Canil conveniado parceiro da Prefeitura, onde passam bem e receberam atendimento veterinário.

O infrator foi conduzido à Delegacia de Investigação do Meio Ambiente de Carapicuíba para prestar mais esclarecimentos. Ele foi indiciado por crime ambiental, por matar espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, e deve responder em libertade. Além disso, foi autuado pela PM Ambiental em quatro multas, que chegam ao valor de R$ 83 mil.

Denuncie

Para denunciar crime ambiental ou qualquer caso de maus-tratos, a população pode acionar a Secretaria do Meio Ambiente e Defesa dos Animais (Rua Heloisa Hideko Koba, 21 – Vila Nova Itapevi), pelo telefone (11) 4205-0862.

As denúncias também podem ser realizadas pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O e-mail para contato é bemestardoanimal.smada@gmail.com.

