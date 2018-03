Anitta e Safadão gravam clipe nesta segunda-feira em Fortaleza

Nesta segunda-feira (19), os cantores Anitta e Wesley Safadão foram a Fortaleza gravar um novo clipe da cantora. A informação foi divulgada pelo blog Vai Forrozão, do jornal O Povo.

Está será a segunda vez que os cantores farão participação juntos em um videoclipe, sendo que o primeiro encontro foi no hit “Você Partiu Meu Coração”, do Nego do Borel.

Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre a gravação do novo Clipe de Anitta com Wesley Safadão.

Relembre a participação dos dois na música “Você Partiu meu Coração”