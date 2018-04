Anitta vai ganhar documentário na Netflix

De acordo com Flávio Ricco, colunista do UOL, a Netflix está produzindo um documentário sobre a vida da cantora Anitta.

Publicidade

O trabalho estaria ainda dando os primeiros passos, com a participação da cantora na produção, mostrando tanto seu lado artístico quanto pessoal.

A intenção é que a produção mostre a vida da dona dos hits “Vai Malandra”, “Paradinha” e “Indecente”, assim como foi feito com Lady Gaga e o documentário “Gaga Five Foot Two” e Demi Lovato em “Simply Complicated”.

Vale lembrar que a cantora tem diversos projetos para TV. Além de já ter apresentado o “Música Boa ao Vivo”, do Multishow, na última terça-feira (3), estreou “Anitta Entrou no Grupo”, no mesmo canal pago.